O bairro de Santos tem lugar cativo no coração de Julien Garrec, mentor do Dear Breakfast, uma vez que foi para ali que se mudou quando chegou de Nova Iorque. Santos foi o bairro que fez com que Garrec se apaixonasse pela cidade devido à “sua autenticidade, aos edifícios com azulejos, à proximidade com o rio Tejo e à gastronomia rica”, confidencia.

Julien Garrec é um grande consumidor de produtos locais e é isso mesmo que quer entregar a toda a gente que se senta às mesas dos seus restaurantes. “Como consumidor, sou muito exigente com aquilo que compro. Gosto de produtos locais, de perceber de onde vêm e como são feitos. Quero ter uma ligação ao sítio onde os compro, quero conhecer a sua história,” conta o fundador do projeto.

A Companhia Portugueza do Chá, a Flor da Selva, o Pão do Beco e a Equalfood são atuais parceiros de todos os Dear Breakfast.

O menu continua centrado à volta do ovo. Os ovos turcos, ou Çilibir, como também é conhecida esta receita, é um dos pratos mais pedidos no Dear Breakfast em 2023. O iogurte com alho do Médio Oriente é regado com manteiga com infusão de malagueta, coentros, pinhões torrados, pepino e ovos delicados e cremosos, uma combinação que é, de certa forma, ousada.

O novo Dear Breakfast nasce de uma antiga mercearia com os interiores a receberam uma roupagem mais sofisticada e menos minimalista do que nas outras moradas. “É o espaço mais pequeno e, por isso mesmo, a ideia era transformar este sítio mais quente e acolhedor. Perrine Velge, fundadora do Studio Pim, foi a responsável pelo projeto de interiores”, salienta Julien.

Dear Breakfast Calçada Marquês de Abrantes, n.º 146, Lisboa Contactos: tel. 964 867 125; e-mail dearbreakfast@gmail.com

“O Dear Breakfast é, obviamente, um local de brunch e, por isso, precisava de ser leve, mas também interpretámos o Dear Breakfast como um local de brunch onde se pode ir para recuperar da noite anterior. Ou seja, um espaço onde, se fosse diretamente de uma festa para o brunch, o cliente não se sentisse demasiado bem vestido,” conta a decorada de interiores. As paredes off-white servem como um pano de fundo cheio de luz, enquanto o chão laranja queimado, o painel de latão e a luz ligeiramente brilhante criam o tal “ambiente mais quente e acolhedor”.