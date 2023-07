São 13 espaços de topo, de diferentes segmentos e conceitos, que destacam, durante todo o verão, o seu cocktail estrela. Eis um apetitoso mapa para beber os melhores cocktails da cidade.

Para uma escapadela até à bela Itália, nada como um elegante Bellini num dos recantos do Rocco, o restaurante mais badalado da cidade, conhecido pela decoração exuberante e sofisticada.

Os fãs do popular Aperol Spritz já sabem que nas pizzarias Zero Zero, no Príncipe Real e no Parque das Nações, ou no Mezzogiorno, localizado no coração do Chiado, poderão provar um clássico.

Quem procura um momento de descontração durante as compras de verão, locais como o Mangia Mangia, no Oeiras Parque, a Ribalta no Gourmet Experience do El Corte Inglês e a Casa Mia, no Colombo, são paragens a considerar.

No Balcão de Henrique Sá Pessoa, no topo do El Corte Inglês, o destaque vai para um clássico nacional, o Porto Tónico, que acompanha o menu do chef. Já no Tapisco, no Príncipe Real, o chef Henrique Sá Pessoa aposta num bar exclusivo de Vermutes espanhóis, onde se podem encontrar, e beber, verdadeiras preciosidades.

A Sala de Corte do chef Luís Gaspar, na Ribeira, recentemente distinguida como a 34.ª melhor Steakhouse do mundo, orgulha-se do seu Pisco Sour: está na carta desde sempre e conquistou toda a gente.

Já no Pica-Pau, localizado no Príncipe Real, brinda-se com um ousado Amarguinha Sour, que é o ponto de partida ideal para uma noite de petiscos da autoria do chef executivo, Luís Gaspar.

No Brilhante, também na Ribeira, Luís Gaspar recupera a gastronomia e o ambiente da Lisboa boémia dos anos 60 e 70, e o Old Fashion é já o ícone da casa no departamento dos cocktails.

E porque não um salto até ao México? O destino é o Coyo Taco, no Príncipe Real ou no Cais do Sodré, e o objetivo são as já célebres Coyo Margaritas, mas há todo um menu cheio de salero, que convida a ficar para jantar.

Aos entusiastas do Gin Tónico, o Honorato apresenta uma carta completa e variada, que promete surpreender toda a gente no ambiente informal e cool, que caracteriza qualquer um dos espaços Honorato.