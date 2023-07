Servidos no balcão do bar ou no espaço interior ou exterior do soMos Restaurant & Lounge, os mocktails do Crowne Plaza Porto contam com quatro novas opções não alcoólicas, servidas nas mais variadas tipologias de copos.

Servido dentro de um copo largo e semelhante a um arco-íris, destaca-se o Morangin. Confecionado à base de gin sem álcool, morangos, água tónica de morango e uma rodela de lima. O soMos Lounge prepara ainda, diretamente no copo, uma combinação de xarope de tomilho, sumo de lima ginger beer e gin sem álcool: o Gin Thyme.

Apesar da subida das temperaturas convidar a desfrutar da esplanada do hotel, o Chill In é a opção perfeita para quem procura o conforto do espaço interior do mesmo. Na lista de ingredientes do mocktail, que também pode ser servido em qualquer dos espaços de restauração do Crowne Plaza, estão o xarope de lavanda, sumo de limão, clara de ovo e soda.

Por fim, com a frescura de uma bebida de verão e uma doçura comparável à das sobremesas, o soMos Lounge sugere ainda o Passiontini, um mocktail com xarope de baunilha, sumo de lima, sumo e espuma de maracujá.

Os mocktails do soMos Lounge, no Crowne Plaza Porto têm o custo de 10 euros e estão disponíveis durante todo o verão para hóspedes, visitantes ou participantes dos eventos que decorrem no hotel.