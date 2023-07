Com panquecas, profiteroles, trufas, milkshakes, brownies, cheesecake, torta e tiramisu, tudo com o chocolate como ingrediente principal, no brunch do InterContinental Lisbon não faltará uma fonte de chocolate para tornar as espetadas de fruta ainda mais saborosas. Haverá ainda lugar para um live cooking de panquecas e waffles, para aconchegar o estômago.

Para os mais fiéis ao menu de brunch habitual não vão faltar os ovos benedict com salmão fumado e molho holandês, ovos florentine com espinafres e cogumelos, ovos estrelados com bacon, cogumelos, feijão, tomate grelhado e pão torrado, iogurtes com toppings variados para acompanhar com as bebidas quentes e frias. A par de tudo isto, os mais novos poderão jogar consola e divertir-se no Gaming Corner do hotel.

O menu orça os 36 euros por pessoa, sendo que as crianças dos quatro aos 12 anos têm desconto de 50% . O estacionamento está incluído no programa. As reservas podem ser efetuadas através do telefone 213 818 700, e-mail lisha.reception@ihg.com ou no site da unidade hoteleira. O brunch decorre entre as 12h00 e as 16h00.