Porque estamos a viver tempos em que as viagens internacionais são limitadas, o convite à viagem gastronómica no restaurante Geographia, em Lisboa, regressa este verão, através da campanha associada aos carimbos do passaporte.

Desta forma, os clientes são convidados a levarem os seus passaportes válidos até ao restaurante. Quantos mais carimbos diferentes no passaporte, maior o desconto a aplicar. Por exemplo, um grande viajante, com 23 carimbos no seu passaporte, usufrui de um desconto de 23% em toda a mesa.

No que toca à ementa, esta propõe uma jornada através das cozinhas dos países de língua portuguesa como Angola, Brasil, Cabo-Verde, Goa, Macau, Moçambique, São Tomé e Timor.

Entre os pratos propostos, encontramos a “sapateira (que queria ser casquinha de siri)”, o “escondidinho de puré de mandioca com camarão e queijo catupiry caseiro”, de raízes sul-americanas e, em representação do continente asiático, o “pato do Rio das Pérolas com molho de ostra e arroz chau-chau”. De África vem a “mousse de chocolate de São Tomé com o seu salame”.

O restaurante disponibiliza um menu de piquenique, de segunda a sábado a partir das 18h30.

Geographia Rua do Conde, nº 1, Lisboa Horário: De segunda a sábado, das 12h30 às 15h00 e das 19h30 às 23h30 Contacto: 213 960 036

É também criada a “Hora Feliz” (das 19h00 às 20h00), durante a qual, ao pedir uma bebida os clientes terão direito a uma outra bebida (do mesmo valor) gratuita.