É no portuense, Cais Novo, no edifício que já foi do histórico Museu Vinho do Porto, hoje Casa Moura, que a última noite do ano promete aquecer os ânimos de todos os que se juntarem à festa.

A iniciativa “Final Feliz”, pede dress code formal e contará com o arranque pelas 23h00, de 31 de dezembro. A animação durará até às 6h00 de 1 de janeiro. Isto com muita música, presença de DJs e com a oferta de champanhe e uvas mal soem as 12 badaladas.

Os ingressos, agora à venda numa segunda fase, orçam os 25,00 euros. Numa terceira fase ficarão os 30,00 euros e, no dia do evento, os 40,00 euros. Incluem quatro bebidas brancas mais uma cerveja.

Há, também, ingressos para grupos.