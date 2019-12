Recriando as tradições do País Basco, onde o Pai Natal é trocado pelo Olentzero, uma figura mítica, corporizada num carvoeiro, que leva os presentes no dia de Natal. Seguindo a tradição loca, o Sagardi Porto desenhou quatro menus temáticos para celebrar a época à mesa: “Menu Aralar de Natal”, inspirado nas serras e montanhas do país; “Menu Gorbeia de Natal”, homenageando um dos mais famosos parques naturais da região; “Menu Baserri de Natal”, expressão usada para se referir aos típicos casarios rurais; “Menu Astigarraga de Natal", município do País Basco reconhecido pelas suas casas de cidra.

Sugestões onde não faltará o bacalhau, para quem não o dispensa da mesa de Natal, confecionado de acordo com as técnicas e tradições bascas.

SAGARDI Cozinheiros Bascos em Portugal Rua de São João, nº 54, Porto Horário: todos os dias da semana, das 10h00 às 24h00 (barra de pintxos) e das 12h00 às 23h00 (restaurante). Contactos: Tel. 221130987.

Os menus orçam entre os 48,00 e os 58,00 euros, sem vinhos incluídos. A reserva é obrigatória.