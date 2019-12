Alguns exemplos de peças desta caixa passam por Gunkan Tuna, Pergamena com atum, Mayo kimchi e Pergamena preta, Futo Maki com camarão, espargos verdes e pera abacate, Shiro Maki com corvina, queijo creme e abacaxi e Ebi Ichijiku com camarão em tempura, salmão e doce de figo.

“Christmas around the corner” é o nome desta box, que estará disponível até ao próximo dia 15 de janeiro, pelo valor de 39,95 euros, para consumo em loja, takeaway ou delievery. A opção delievery pode ser feita via Uber Eats ou NoMenu.

Para consumo em loja ou takeaway, o SushiCorner está presente em cinco lojas: Parque das Nações, C.C. Colombo, Campo Pequeno, Atrium Saldanha e Mercado de Algés.