No Porto, podemos de novo beber cocktails num bar que já foi um cofre

Apesar de ser possível ficar alojado no Zero Porto desde julho deste ano, este novo conceito de alojamento, inaugurado no final de 2018, não tinha ainda em pleno o funcionamento de todos os seus serviços. Agora já é possível voltar a experienciar o Free Room, uma sala envidraçada, exposta aos olhares e onde é possível dormir.

Também na reabertura do alojamento portuense, de destacar o Big Bad Bank Bar, com uma carta de cocktails diversa, num bar que já foi um cofre (aberto todos os dias das 12h00 à 1h00 e até às 3h00 de quinta-feira a sábado).

créditos: Tiago Casanova/ Zero Box Lodge Porto

Outro dos espaços que reabre é o restaurante O Carniceiro que se apresenta como um talho moderno, no qual o cliente escolhe a peça de carne que deseja saborear, com uma carta que pisca o olho à sustentabilidade: “foi pensada para aproveitar várias partes do animal”, sublinha a equipa do Zero Box Lodge Porto.

Sob a orientação do chefe de cozinha David Joudar, o espaço gastronómico fica situado no piso de baixo do alojamento e não vive só de carne. O destaque são os pratos para partilhar com a nova carta a apresentar algumas inovações, como o polvo, tártaro de peixe ou o rosbife. Ementa que mantém os clássicos como o corneto de maturada ou o tutano. Para os amantes da grelha, a nova carta introduz o slow grill, onde peças com corte maior que o tradicional, são cozinhadas lentamente, resultando numa carne mais tenra que se solta do osso.

créditos: TUNA/ Zero Box Lodge Porto

Com capacidade para cem pessoas, O Carniceiro conta com uma atmosfera cool, onde sobressaem diversos elementos decorativos pop e da cultura contemporânea. Este restaurante está aberto para jantares entre as 19h30 e as 24h00, todos os dias à exceção de terça-feira.

Zero Box Lodge Porto Rua do Ateneu Comercial do Porto, nº 13, Porto Contactos: tel. 924 463 997; e-mail porto@thezerohotels.com

Os outros espaços do edifício do Zero Box Lodge Porto continuam a oferecer as experiências. O City Club faz a síntese entre bar, sala de estar, terraço, sala de cinema. No piso zero, fica a Bookstop, uma biblioteca com decoração vintage, dedicada a Gonçalo M. Tavares, com livros do escritor português traduzidos em mais de 30 línguas.