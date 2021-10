Ao participarem no passatempo que celebra os oito anos da EmbaiXada, todos os clientes que efetuem compras nas lojas daquele espaço, num valor igual ou superior a 30 euros, têm direito a um cupão para participação que será disponibilizado pela própria loja, não existindo limite de participantes.

Para o cupão ser válido, os clientes devem inscrever o seu nome, contacto (endereço de e-mail ou número de telefone), e escrever uma frase original relacionada com o 8º aniversário da EmbaiXada, sob o mote “Oito anos sem fim à vista”. Os cupões devem depois ser depositados pelos concorrentes na tômbola que vai estar localizada à entrada do edifício, até ao dia 22 de novembro. Os interessados encontram aqui o regulamento.

Os vencedores deste passatempo serão anunciados a 23 de novembro e contactados pela EmbaiXada, através de SMS ou e-mail. A seleção vai ser feita por um júri composto por três pessoas, a designar pela Administração da EmbaiXada, que vai selecionar as oito melhores frases dos participantes. Os vencedores, terão acesso a prémios específicos que poderão ser utilizados entre os dias 1 e 30 de dezembro.

Relativamente aos prémios a atribuir no âmbito do “Oito Anos Sem Fim à Vista”, a EmbaiXada informa que são os seguintes:

Refeição para duas pessoas no restaurante Tapisco do Príncipe Real, no valor de 80 euros;

Refeição para duas pessoas no restaurante Jamie’s Italian, no valor de 60 euros;

Refeição para duas pessoas no restaurante Zero Zero do Príncipe Real, no valor de 60 euros;

Refeição para duas pessoas no restaurante Sumaya, no valor de 50 euros;

Refeição para duas pessoas no restaurante Coyo Taco do Principe Real, no valor de 50 euros;

Desconto de 50 euros numa compra efectuada no Oculista do Príncipe Real;

Um livro das Edições Uzina, no valor de 50 euros;

20% de desconto na aquisição de um livro de uma editora brasileira, na livraria Travessa.

Os prémios acima referidos devem ser reclamados no prazo de sete dias após a data de comunicação dos vencedores do passatempo, até dia 30 de Novembro de 2021.

A EmbaiXada é uma galeria conceptual em pleno centro de Lisboa. Conta com inúmeras marcas das mais diversas áreas de negócio.