O “Dining in the Dark”, a experiência gastronómica multi-sensorial anima o Porto às quintas-feiras, a partir de 11 de novembro (19h30 ou 21h30), incluindo a primeira quinta-feira de dezembro. O palco é o Bar das Cardosas, no Hotel InterContinental Porto, em jantares que procuram elevar a experiência gastronómica a um novo patamar.

Com uma ementa surpresa, os participantes têm apenas de escolher entre as três opções disponíveis – vegetariana (verde), peixe (azul) ou carne (vermelha), e que incluem uma entrada, prato principal e sobremesa. De olhos vendados, o objetivo é proporcionar uma experiência gastronómica, onde o paladar e o olfato assumem o controlo.

Quem escolher, por exemplo, a ementa azul sabe apenas que a entrada é “um dos reis da gastronomia portuguesa com um toque basco”, ou que a sobremesa da ementa verde é “fofa e refrescante, numa combinação improvável”.

“Com apenas algumas pistas sobre os pratos que serão apresentados, com esta experiência são assim despertados os sentidos que não ativamos normalmente no decorrer das nossas refeições. Vários estudos destacam a importância da visão numa refeição; com esse sentido eliminado, a teoria é que os outros sentidos - nomeadamente o paladar e olfato - assumam o controlo e sejam intensificados para elevar a refeição a um nível totalmente novo”, refere a organização em comunicado.

Os bilhetes estão disponíveis no site e app da Fever, e podem ser adquiridos pelo valor de 30 euros por participante, no Bar das Cardosas (Hotel InterContinental Porto), com duas sessões em cada data, às 19h30 e às 21h30.

O jantar destina-se a maiores de 18 anos.