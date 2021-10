A Manteigaria Fábrica de Pastéis de Nata, fundada em 2014 e com a casa mãe localizada no Chiado (rua do Loreto nº2), conta com um novo espaço, no bairro de Alvalade. A nova loja segue o conceito dos restantes cinco, com todo o processo de confeção do pastel de nata visível aos clientes, numa produção 100% artesanal. No menu também podemos encontrar uma variedade de bebidas para acompanhar o pastel de nata feito na hora.

A cada fornada é tocado o sino que informa os clientes dos pastéis de nata acabadinhos de fazer.

De acordo com a equipa da Manteigaria, “a escolha da localização tem por base o conceito da marca, que se revê no tradicional e tipicamente português. Com a nova loja no bairro de Alvalade, a marca fica ainda mais próxima dos seus clientes, além da baixa Lisboeta”.

A Manteigaria já chegou ao bairro de Alvalade, em Lisboa. créditos: Manteigaria

A Manteigaria conta com seis lojas no país, quatro em Lisboa: Chiado, Time Out Market, Rua Augusta e Alvalade e duas no Porto: Rua dos Clérigos e espaço Delta (junto ao mercado do Bolhão).

Os pastéis de nata da Manteigaria de Alvalade estão também disponíveis para entrega ao domicílio, através da APP Glovo.

A primeira loja da Manteigaria foi instalada num prédio cuja construção remonta a 1900, com uma fachada de Arte Nova. O local foi um marco histórico da cidade, a sede da Manteigaria União, daí o nome da fachada que foi preservada.

O novo espaço da Manteigaria abre diariamente das 8h00 às 20h00 e pode ser visitado na Avenida Rio de Janeiro, nº 44.