Disponível no Bar das Cardosas (instalado no Hotel InterContinental Porto - Palácio das Cardosas), o menu dedicado ao Vinho do Porto estará disponível ao almoço e ao jantar e será preparado unicamente para a data.

As refeições sugerem a harmonização entre cozinha e Vinho do Porto. A abrir a mesa, a ostra, pepino e maçã com um Porto Tónico (Niepoort Dry White), seguindo-se o foie-gras com cenoura e pistácio, com Rozés 10 Years Old. A proposta inclui trufas de chocolate, acompanhadas de Graham’s 20 Years Old e queijo da Serra Brûlèe, com Taylor’s 30 Years Old.

Bar das Cardosas Hotel InterContinental Porto Praça da Liberdade, 25, Porto Contacto: tel. 225 035 600

O menu de harmonização com bebida orça os 40,00 euros. Já a degustação de Vinhos fica nos 25,00 euros.