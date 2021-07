As próximas sessões de “Ouvir, 59 minutos de imersão poética” estarão entregues, respetivamente, aos poetas Luís Adriano Carlos (8 de julho) e Emanuel Madalena (22 de julho), os protagonistas desta iniciativa, que começa às 21h00.

No decorrer do evento, sob o programa Noites no Pátio do Museu, é pedido aos participantes que assumam a condição de viajantes num rio sonoro, privilegiando a audição como sentido crítico. Desta forma, o pátio do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, “transforma-se numa câmara de reverberação de versos, palavras, poemas”, sublinha a Porto Editora que a par da Universidade do Porto organizam o evento.

“O desafio ao público é o da exploração do som, desligando-se e despojando-se de quase todos os sentidos para permitir o foco apenas na audição”, lemos na nota informativa.

Sentados ou deitados em almofadas, o início da viagem é marcado por uma narrativa sonora inspirada no universo do autor convidado e elaborada por estudantes do Mestrado em Multimédia da Faculdade de Engenharia da U.Porto. Com a atmosfera criada por esta introdução, segue-se a audição de uma gravação de poemas do autor ao qual é dedicada a sessão.

Os 59 minutos de cada um destes eventos ficam completos após uma conversa entre a vice-reitora da Universidade do Porto, Fátima Vieira, e o poeta convidado.

A entrada é gratuita, mediante reserva prévia do bilhete.