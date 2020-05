A propósito do impacto da pandemia no setor das cervejas artesanais, Pedro Mota, CEO da Nortada, afirma que “o setor artesanal é feito de projetos e empresas construídas na base da paixão e dedicação. Acho que falo por todos quando digo que, para chegarmos até aqui, tivemos que superar desafio atrás de desafio para fazer com que as nossas marcas evoluíssem. Não tenho uma bola de cristal mas tenho a convicção plena que os cervejeiros vão continuar a lutar e a fazer de tudo para superar mais este desafio”.

No que respeita à Fábrica da Nortada, no Porto, reabre com nova carta, novo horário e serviço de take away. Isto, de terça a domingo, entre as 12h00 e as 23h00, com a sua lotação reduzida para metade (50 pessoas) e um distanciamento mínimo de dois metros. Já os eventos foram adiados.

Já o menu, pode ser acedido também através de QR Code e toda a carta está disponível não só para consumo na fábrica mas igualmente para take away.

Fábrica Nortada Rua de Sá da Bandeira, 210, Porto Horário: Terça a quinta das 12h00 às 00h00, sexta e sábado das 12h00 às 02h00 e domingo das 16h00 às 00h00. Contacto: E-mail: geral@fcportuense.pt

A marca nortenha vai lançar no decurso desta semana a sua nova cerveja do mês. Maio é o mês da “The Twist”, uma American Wheat, criada com o objetivo de ser fácil de beber, com características marcantes de aroma e sabor. O rótulo é da autoria da ilustradora Helena Bernardes.