Atualmente, milhões de seres humanos, em todo o mundo, não contam com meios económicos e sociais para a realização de uma dieta adequada e completa que assegure todas as necessidades nutricionais. Facto que coloca estes indivíduos numa situação de insegurança alimentar e risco de malnutrição. “Em simultâneo, em todo o planeta, são produzidos alimentos suficientes para a população mundial, sendo que um dos problemas está no acesso a esses alimentos. Estas situações têm sido agravadas pela pandemia e os conflitos entre países, pelas alterações climáticas, iniquidades, subida de preços e as tensões internacionais”. Um alerta que nos é deixado pelos docentes da licenciatura em Dietética e Nutrição, da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa.

A mesma fonte sublinha que “é fundamental a construção de um mundo mais sustentável no qual todos temos acesso regular a alimentos nutritivos e suficientes”.

Neste sentido, professores e estudantes da licenciatura atrás referida, desenvolvem a 14 de outubro diversas atividades de promoção da literacia alimentar e nutricional, sustentabilidade, hábitos alimentares e atividade física. As atividades, a antecederem o Dia Mundial da Alimentação (a 16 de outubro, este ano subordinado ao tema “Não deixar ninguém para trás”), “dirigiram-se a toda a comunidade académica e incluíram as crianças da Escola Básica Vasco da Gama (Parque das Nações)”, lemos no comunicado emitido pelos responsáveis da licenciatura em Dietética e Nutrição.

De acordo com a referida fonte, “as atividades desenvolvidas a 14 de outubro procuram aproximar a sociedade e a comunidade académica de questões ligadas à alimentação das populações, sensibilizando para a mudança de hábitos e práticas. Assim, contámos com atividades lúdico-pedagógicas para diversas idades, como o ‘Nutribingo’, ‘Quem é Quem dos Hortofrutícolas’, ‘Jogo da Glória Humano’, ‘À Roda com a Alimentação’, ‘5 Sentidos para descobrir Alimentos’.