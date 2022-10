A aplicação de realidade aumentada inspirada no projeto educativo “Heróis da Fruta” que já está implementada em mais de cem municípios portugueses vai passar a estar disponível na capital do país, onde as crianças terão agora a oportunidade de participar numa “caça ao tesouro” interativa que convida as famílias a sair de casa para procurar no mapa da app os baús mais próximos presentes nos cartazes afixados em diversos locais da cidade.

“Cada baú contém saquetas escondidas com cartas, que podem ser ´caçadas´ com a app Heróis da Fruta através da tecnologia de realidade aumentada apontando a câmara do smartphone. Para além das centenas de cartas para colecionar com curiosidades sobre alimentação saudável, a app traz ainda missões para completar que valem pontos e prémios para quem chegar aos primeiros lugares do ranking de pontuação”, informa a Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI), promotora da iniciativa.

“Numa primeira fase, a ‘caça ao tesouro’ dos Heróis da Fruta estará disponível na freguesia de Alvalade, estando previsto o alargamento da iniciativa para as restantes freguesias da cidade nas próximas semanas”, lemos em comunicado.

Também no sábado, 15 de outubro, a APCOI atualiza o seu jogo com a coleção “Há Vida no Pomar”, com 60 novas cartas sobre a biodiversidade de fauna e flora que pode ser avistada nos pomares certificados de Maçã de Alcobaça IGP devido ao seu modo de produção sustentável e ambientalmente responsável.

Além de Lisboa, a app Heróis da Fruta está já disponível em diversas localidades de norte a sul e ilhas. Para as crianças que queiram sair do sofá e procurar estes tesouros, há um mapa com a localização dos diferentes baús disponível dentro da app e também há baús à solta nas redes sociais dos Heróis da Fruta todas as semanas.

Esta iniciativa da APCOI usa tecnologia 100% nacional desenvolvida pelos estúdios ONTOP e conta com a parceria da Associação Europeia para o Estudo da Obesidade (EASO) e da Coligação Europeia de Associações de Pacientes com Obesidade (ECPO).

Atualmente a aplicação encontra-se disponível nas lojas virtuais dos dispositivos móveis iOS (Apple Store) e Android (Google Play).