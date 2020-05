Para que o 1 de junho, Dia da Criança, seja um momento de interação entre os mais pequenos e os pais, a doçaria nortenha Carlotta Cake Boutique, sugere projetos domésticos em torno de bolos e biscoitos.

Na prática, a coleção especial para comemorar o primeiro de junho, propõe que se termine o doce em casa, nomeadamente a decoração.

Para o efeito, há duas sugestões nos bolos, o “My Bear”, um bolo de chocolate recheado com brigadeiro de leite; e o “My Pig”, bolo de baunilha recheado com brigadeiro branco. “Nestes dois bolos, os pequenos poderão pôr as mãos na massa e dar vida ao seu animal preferido”. Os bolos que orçam “os 34,90 euros servem até 5 pessoas”, refere a equipa da doçaria.

No que respeita aos “Meus Cookies Carlotta”, trata-se de um pote que reúne todos os ingredientes e materiais necessários para as crianças prepararem as suas próprias bolachas. O produto é acompanhado da receita desenhada e orça os 19,90 euros (25 a 30 bolachas).

O menu conta também com brigadeiros da marca em versão miniatura - cada pote inclui 12 brigadeiros e tem o custo de 14,90 euros, estando disponíveis para entrega em todo o país.

“Cada produto é entregue com os ingredientes necessários para a preparação do bolo ou biscoitos em casa”, informa a Carlotta Cake Boutique

Encomendas na página de Instagram da marca ou no tel. 967 701 506 e levantadas diretamente na loja, na Rua Diogo Botelho, no Porto. As encomendas podem, também, ser feitas através da Uber Eats ou da Glovo.