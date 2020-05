É no edifício Duques de Bragança, espaço que remonta ao século XVI, instalado no Chiado, em Lisboa, que abriu a Queijaria Machado, casa que se assume como a “primeira cheese concept store” da capital. Isto porque, em 250 metros quadrados, apresenta para além do espaço queijaria, uma sala de maturação, uma sala de provas, onde se servem refeições ligeiras em torno do queijo, e uma sala de formação. Nesta última decorrem os workshops e cursos, ministrados por instrutores certificados pela Academy of Cheese do Reino Unido, associação do setor da qual a loja portuguesa é associada.

No total, a Queijaria Machado soma mais de 50 referências queijeiras, de diferentes proveniências, dos queijos franceses, britânicos, portugueses, aos espanhóis e suíços.

Entre os destaques, os portugueses Serra amanteigado e Serpa; o Liconshire Poacher Smoked, do Reino Unido; os franceses Comté 18 meses e Livrarot; o suíço Vacherin Fribourgeois, o Manchego Curado Ntra. Sra. De Fuentes, de Espanha.

Para além do universo dos queijos, o estabelecimento conta com produtos complementares: vinhos, compotas, geleias, tostas e vários tipos de sal e mostardas.

A abertura da loja coincidiu com a pandemia de Covid-19, o que nem sequer permitiu uma inauguração oficial do espaço. “Numa primeira fase não tivemos outra alternativa se não convidar as pessoas a fazer as degustações no seu lar, tendo para tal de fazer as encomendas online e aguardar pela entrega ao domicílio. Agora, já estamos em condições de oferecer todos os nossos serviços e atenção”, confidencia Sandra Henriques que, a par de João Machado (cheesemonger profissional), lançaram a queijaria.

Queijaria Machado Morada: Rua Victor Cordon, 43, Lisboa Horário: Segunda a sábado das 10h30 às 16h30 Contactos: Tel. 213 461 877; E-mail: info@queijariamachado.com

Para além do atendimento e aconselhamento direto ao público, a Queijaria Machado oferece também ações dirigidas ao mercado empresarial, através de formações para o mercado da restauração, sessões de provas para empresas ou eventos corporativos.