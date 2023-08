A experiência das vindimas na Quinta de Lemos conjuga a tradição da apanha da uva e a pisa do lagar, desfrutando das paisagens vinhateiras em redor, que se completa com uma visita guiada à adega e uma prova de vinhos acompanhada por petiscos regionais.

O Programa das Vindimas na Quinta de Lemos está disponível a partir da última semana de agosto, estendendo-se pelo mês de setembro, de segunda a sexta-feira, em dois horários por dia: das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30. As reservas devem ser feitas até 48 horas de antecedência, para um grupo mínimo de duas pessoas e máximo de seis pessoas.

O programa tem um custo de 100 euros/adulto e 50 euros/crianças dos 13 aos 18 anos, gratuito para as crianças até aos 12 anos.

Para uma experiência que se estende à mesa, o convite é para um jantar no restaurante Mesa de Lemos, distinguido com uma estrela Michelin e a Estrela Verde Michelin, a cargo do chef Diogo Rocha, localizado na própria Quinta de Lemos. Com dois menus de degustação, de oito e seis momentos, e um menu pensado para as crianças, o chef Diogo Rocha privilegia a gastronomia de sazonalidade e sustentabilidade.

À mesa, os pratos servem-se em louça exclusiva produzida pela artista Geraldine de Lemos, com o pairing de vinhos e azeite de produção própria da Quinta de Lemos, com a assinatura do enólogo Hugo Chaves.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 232 951 748 ou e-mail info@quintadelemos.com