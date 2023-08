Chegou a época do ano mais esperada na região do Douro, onde o trabalho na vinha dá finalmente frutos. Neste contexto, a Quinta da Roêda, situada no coração do Vale do Douro, no Pinhão, proporciona uma experiência de lagarada a todos os visitantes, um momento que marca o calendário de vindimas.

Tudo começa no centro de visitas da Quinta da Roêda, um lugar que ocupa os antigos estábulos da propriedade e que foram restaurados de acordo com o estilo tradicional do Douro. Neste espaço, e durante toda a visita às vinhas, é possível conhecer a história da casa, fundada em 1588, mas também informações e curiosidades sobre o universo vínico, das castas às vinhas velhas, passando pelos lagares e toda a produção de vinho do Porto. Ainda é possível explorar a loja com produtos regionais, entre eles o azeite virgem extra produzido na própria quinta, e ainda realizar uma prova de vinhos, degustando quatro referências da marca: Croft Pink Tonic em lata, Croft Pink, Croft Porto Reserva e Croft Tawny 10 Anos.

A viagem ao mundo dos vinhos e à sua produção tem uma nova paragem nos lagares de granito da Quinta da Roêda, onde os visitantes podem participar numa tradicional pisa da uva. A técnica é antiga, passa de geração em geração, e já se tornou uma das imagens de marca mais típicas do nosso país. Este processo habilidoso e peculiar serve para aumentar a extração da cor e aromas das uvas, podendo mesmo ditar a qualidade do vinho.

No final deste momento único, é tempo de relaxar e saborear produtos regionais com um piquenique no meio das vinhas ou no terraço do centro de visitas. Além do pão, queijos e enchidos, no cesto clássico é possível encontrar empadas de vitela ou a famosa salada da quinta, composta por alface, milho, rabanete, ovo, tomate, panado de frango, pera assada e uvas passas. Para sobremesa, as tentações doces centram-se na torta de laranja, nos pastéis de nata e nas cristas de galo, um doce típico conventual à base de ovos, amêndoas e açúcar.

Para completar a experiência de vindima na propriedade de Croft, existe ainda a possibilidade de realizar uma visita autoguiada, onde é possível explorar o percurso pedestre “À Descoberta da Quinta da Roêda”. Através de uma aplicação móvel exclusiva, descobrem-se 11 paragens capazes de mostrar as origens da Quinta da Roêda, à boleia de paisagens e miradouros deslumbrantes que provam o respeito pela história e pela natureza.

A Lagarada na Quinta da Roêda contempla dois programas distintos, ambos com oferta de um chapéu e uma t-shirt, e estão apenas disponíveis, a partir do dia 2 de setembro, com reserva antecipada e mediante a disponibilidade de uva e de lagares. A visita, prova de vinhos e experiência da pisa da uva, tem o valor de 48 euros por pessoa, já a visita, prova de vinhos, experiência da pisa da uva e piquenique clássico tem o valor de 85 euros por pessoa.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 220 133 102.