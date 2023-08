A Churchill’s abre os portões da Quinta da Gricha e dá as boas-vindas aos convidados para a vindima anual. O evento engloba um dia de vindima (à escolha de cada cliente), prova de vinhos, pisa de uvas nos lagares de granito, que datam de 1852. Tudo isto enquanto se contempla a vista maravilhosa sobre a região do Douro.

Para vivenciar o Douro, é paragem obrigatória visitar um dos seus paraísos, a Quinta da Gricha. São 50 hectares de história, situados entre o Pinhão e o Tua. Quem a visita pode esperar provas de vinho terroir, almoços rústicos entre familiares e amigos, uma vista de arrepiar e, ainda, a oportunidade de desfrutar de uma experiência de pisa de uvas.

São quatro dias de lições sobre a viticultura singular da região e Vale do Douro. À chegada à quinta, é entregue a cada convidado o seu “Kit Douro”, e pede-se que cada um troque de roupa para se poder juntar à equipa de viticultura da Churchill’s. O dia começa com um desafio de colheita de uvas, seguindo-se um lanche a meio da manhã. Logo depois, chega um dos momentos mais esperados pelos que na Quinta da Gricha passam: a degustação, que inclui quatro vinhos. Para terminar a manhã, e para aproximar ainda mais os convidados às tradições seculares das vindimas, todos são chamados a participar na pisa de uvas nos lagares de granito. A manhã termina com o delicioso almoço tradicional, no Pátio das Laranjeiras, acompanhado por uma harmonização de quatro vinhos com selo da marca Churchill’s.

O preço das experiências de vindimas orça entre os 85 e os 185 euros por pessoa. As reservas podem ser feitas através do site ou do endereço de e-mail enoturismo@chiurchills.pt. No e-mail deve ser mencionado a data (9, 16, 23 e 30 de setembro) de preferência e qual a experiência que se pretende usufruir.