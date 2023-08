Rota dos Vinhos do Alentejo, Évora

Na Rota dos Vinhos do Alentejo, um espaço com a assinatura da CVRA, é possível, não só fazer uma prova de seis vinhos distintos, como desenhar um roteiro à medida para conhecer a fundo a arte de fazer o vinho na região.

Morada: Rua Cinco de Outubro, n.º 88, 7000-854 Évora

Preço: 5 euros por prova

Sem necessidade de reserva

Fita Preta, Évora

A Fita Preta convida a vindimar com a máxima frescura, num programa que tem início bem cedo, ainda de madrugada. Para além da vindima, o convite inclui atividades de enologia na adega e um almoço no Paço Medieval com degustação de cinco vinhos.

Morada: Paço do Morgado de Oliveira, EM527 Km10, Nossa Senhora da Graça do Divor, 7000-016 Évora

Preço: A partir de 125 euros por pessoa (p.p.)

Reservas: enoturismo@fitapreta.com ou 918 266 993

Adega José de Sousa, Reguengos de Monsaraz

As atividades na Adega José de Sousa vão estender-se até 3 de setembro, com a possibilidade de escolher entre um programa com ou sem almoço. A visita à Adega Nova e à Adega dos Potes e a prova de três vinhos acompanhados de produtos regionais fazem parte do programa sem almoço. Já a refeição inclui gaspacho, empadas de galinha, queijos e outras iguarias alentejanas.

Morada: Rua de Mourão, n.º 1, 7200-291 Reguengos de Monsaraz

Preço: 28 euros (sem almoço) e 60 euros (com almoço) p.p.

Reservas: josedesousa@jmfonseca.pt ou 918 269 569

Tapada de Coelheiros, Arraiolos

Até 18 de setembro será possível acompanhar e experimentar todas as fases da vindima na Tapada de Coelheiros. A visita inicia-se no campo para compreender os diferentes estados de maturação da uva e perceber quando estão perfeitas para ser colhidas e inclui um tour pela propriedade, onde se poderá observar parte da fauna e flora. Segue-se uma visita à adega e uma prova de cinco vinhos, harmonizada com uma tábua de petiscos e produtos típicos da região.

Morada: Tapada de Coelheiros 7040-202 Igrejinha, Arraiolos

Preço: 70 euros p.p.

Reservas: enoturismo@coelheiros.pt ou 266 470 000

Santa Vitória, Beja

Durante duas horas, o produtor de Beja, vai dar a conhecer os vinhos Santa Vitória. A alvorada é pelas 11h00, momento em que são entregues os kits vindima e se avança para um passeio pelas vinhas com direito a explicação e apanha da uva. Mais tarde, os participantes podem contar com uma visita à adega, dirigida pela enóloga Marta Maia e, antes de terminar a manhã, está planeada uma visita à cave das barricas e uma prova de vinhos acompanhada por petiscos regionais.

Morada: Sociedade Agro-Industrial, SA Herdade da Malhada 7800-730 Santa Vitória

Preço: A partir de 35 euros p.p.

Reservas: campo@vilagale.com ou 284 970 100

Herdade do Esporão, Reguengos de Monsaraz

Em ano de comemoração dos 50 anos, o Esporão celebra a vindima com um programa que inclui visitas, apanha de uvas, provas de vinho, almoço e kit vindima. A 1 de setembro, a Herdade do Esporão recebe os participantes a partir das 10h00 com um café de boas-vindas e entrega do kit vindima. Segue-se uma visita à vinha com apanha de uva e às adegas e cave. Posteriormente, os participantes têm direito a uma prova de vinhos acompanhada com queijos e enchidos regionais. O programa pode terminar ou continuar com um almoço no Wine Bar.

Morada: Herdade do Esporão 7200-207 Reguengos de Monsaraz

Preço: 60 euros p.p. (sem almoço) ou 115 euros p.p. (com almoço)

Reservas: reservas@esporao.com

Mainova, Arraiolos

“Moinante” é aquele que dorme durante o dia, porque esteve a noite toda na farra e é também o nome da experiência de vindima da adega Maionova. A Moinante Experience, disponível nos dias 1 e 8 de setembro, propõe uma vindima noturna, com um programa que começa às 22h00 com a receção aos convidados com um welcome drink e kit de boas-vindas. Segue-se uma visita à adega e a preparação dos participantes com coletes refletores, lanternas e tesouras de poda. A vindima dura até à uma hora, momento em que é servida a ceia com degustação de vinhos.

Morada: Herdade da Fonte Santa Estrada Nacional, n.º 372-1, 7040-669 Vimieiro, Arraiolos

Preço: 120 euros p.p.

Reservas: enoturismo@mainova.pt ou 910 732 526 (vagas limitadas).

João Portugal Ramos, Estremoz

O Nature’ing with Wine começa com uma visita ao miradouro, onde se observa a extensa planície de vinhas, seguindo-se a ida para a vinha e a apanha da uva. Regressando à adega, o visitante é desafiado a experimentar a tradicional pisa a pé em lagares de mármore. O programa de quatro horas e meia continua com uma visita à adega e às caves e termina com um almoço de vindima com dois menus distintos, harmonizados com vinhos João Portugal Ramos.

Morada: Vila Santa, Estrada Nacional 4, 7100-149 Estremoz

Preço: 80 euros p.p. (Mínimo quatro pessoas)

Reservas: aqui



Adega de Vidigueira, Cuba e Alvito, Vidigueira

O programa de seis horas inclui a visita às vinhas dos associados e a descoberta da arte de vindimar. A meio da manhã está agendada uma pausa para a “bucha”, recheada de algumas iguarias da região, como o pão da Vidigueira, paio de porco preto, queijos, azeitonas e torresmos. Depois do petisco é hora de regressar à adega e conhecer de perto o processo de vinificação e a atividade termina com um almoço de degustação na Casa das Talhas.

Morada: Bairro Industrial 7960-305 Vidigueira

Preço por pessoa: 60 euros p.p. (mínimo quatro pessoas)

Reservas: aqui

Quinta da Fonte Souto, Portalegre

A Quinta da Fonte Souto tem dois programas distintos. Os “Dias Abertos” que são gratuitos e decorrem na manhã de 22 de outubro. Este dia com reservas limitada oferece a possibilidade de passear pelas vinhas e provar néctares da Quinta da Fonte Souto. Já os programas de vindimas completos, incluem uma visita guiada à quinta, um passeio na vinha, a prova de três vinhos e a participação nas atividades de vindima. O programa pode terminar por aqui e tem o custo de 20 euros ou incluir piquenique e aí terá o valor de 40 euros.

Morada: Estrada de Alegrete, Reguengo e São Julião, 7300-404

Preço: A partir de 20 euros p.p.