Os sábados vão ser dias de programa de vindima na Quinta das Carvalhas, no Douro vinhateiro

A Real Companhia Velha apresenta o seu programa de vindimas para este ano. “No Douro, vamos vindimar na Quinta das Carvalhas”, é o nome da atividade que vai ter lugar em três sábados, nos dias 2, 9 e 6 de setembro. A Quinta das Carvalhas, no Pinhão, é a mais emblemática quinta da Real Companhia Velha, que totaliza cinco propriedades na região.

O programa tem início às 10h com apanha de uvas, visita aos jardins e à mata mediterrânica das Carvalhas, mas também explicações sobre as caraterísticas do Alto Douro Vinhateiro, como o clima, solos, identificação de castas e perceção das diferentes tipologias de vinhas, assim como saber mais da própria história e tradição deste produtor.

créditos: Divulgação

Há ainda a oportunidade de subir ao topo da quinta, a 500 metros de altitude, para desfrutar de uma vista única e de um almoço típico, na enigmática Casa Redonda. Nas entradas há salgados, queijos, enchidos e uma bôla de Lamego, acompanhadas de um Carvalhas branco, seguidas de uma feijoada à transmontana e de um dueto de tintos - Carvalhas Tinta Francisca e Vinhas Velhas. Para finalizar a refeição, a sugestão vai para uma mousse de chocolate caseira harmonizada com Quinta das Carvalhas Porto Reserva Tawny. Pelas 16h, é tempo de descer à sala de provas e fazer uma degustação de vinhos. O fim do programa está agendado para as 17h.

Com um valor de 150€ por pessoa, a sua realização implica um grupo de 15 pessoas, sendo necessário marcação obrigatória através do contacto 254 738 050 ou do e-mail carvalhas@realcompanhiavelha.pt.