As terças-feiras, sextas-feiras e sábados do mês de setembro têm outro sabor com o “Programa de Vindima” da Casa Relvas. Nestes dias, é possível integrar a equipa da Herdade de São Miguel e viver toda a cultura e tradição do vinho e da vinha no Alentejo, desde a colheita, com um passeio pela vinha e a identificação de castas e análise sensorial de grainhas, bagos e engaços, à vindima manual e à tradicional pisa a pé das uvas, sem dúvida, a atividade mais esperada do programa. A iniciativa, que tem uma duração aproximada de cinco horas, termina com uma prova de vinhos, que pode ser acompanhada por um almoço com pratos típicos da região.

A participação no “Programa de Vindima” implica a reserva com pelo menos 72 horas de antecedência, através do telefone 266 988 034 e-mail enoturismo@casarelvas.pt. Os grupos devem ser constituídos por um mínimo de quatro pessoas e máximo de 20. O valor do programa é de 50 euros por pessoa, sem almoço, e de 80 euros por pessoa, com almoço, e inclui a oferta de um ‘kit vindimas’, que inclui uma t-shirt e um chapéu, para que todos possam ‘vestir a camisola’ e, por um dia, fazer parte da equipa, e da família que é a Casa Relvas.