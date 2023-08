Das caminhadas na vinha às provas de vinhos, dos passeios de comboio turístico aos piqueniques na vinha, é possível escolher diferentes roteiros e conhecer o modo de vindima e de produção vinho nas várias sub-regiões. Algumas quintas promovem atividades gratuitas no “Dia de Porta Abertas”, a 2 de setembro, das 10h00 às 19h00.

São vários os programas destinados aos consumidores de Vinho Verde que dão a conhecer os vários perfis de néctares da região e promovem o contacto direto com os produtores: A&D Wines – Quinta de Santa Teresa (Baião), Adega de Monção (Monção), Casa da Tojeira (Cabeceiras de Basto), Quinta da Lixa/Monverde Wine Experience Hotel (Amarante), Palácio da Brejoeira (Monção), Quinta da Raza (Celorico de Basto), Quinta de Lourosa (Lousada), Quinta de Santa Cristina (Celorico de Basto), Quintas de Melgaço (Melgaço), Quinta de Soalheiro (Melgaço), Quinta de Tamariz (Barcelos), Quinta das Arcas (Valongo), Edmun do Val (Valença do Minho) e Quinta da Aveleda (Penafiel) são os pontos de paragem obrigatória no primeiro sábado de Setembro.

A Rota dos Vinhos Verdes abrange 48 concelhos no noroeste de Portugal, nos quais o Vinho Verde serve de mote para partir à descoberta de quintas, adegas, restaurantes, unidades de alojamento e empresas de animação turística que oferecem diversas propostas de atividades e itinerários associadas à temática do vinho.

A inscrição prévia nas diferentes atividades faz-se aqui.