Nos “Sunday Delights”, apresentam-se várias opções gastronómicas, preparadas ao vivo e no momento, servidas em modo buffet, e acompanhadas por uma bebida sem álcool ou um copo de vinho selecionado pela equipa de vinhos do hotel. Durante o jantar é ainda possível desfrutar de música ao vivo.

Num ambiente informal e com vista sobre a cidade do Porto e o Douro, a proposta gastronómica dos “Sunday Delights” dá a conhecer uma seleção de iguarias, da curadoria do chef Ricardo Costa. Nas entradas, o menu enche-se de propostas à base dos produtos mais frescos. Taça de mariscos variados, bao de caranguejo, presunto de porco preto, tacos mexicanos com guacamole, terrina de foie gras caseira, e os mais variados ceviches e saladas.

A diversidade estende-se até à mesa dos quentes com uma lista de pratos que varia todas as semanas. Entre os mais frequentes, destaca-se a Paella de Peixes & Mariscos, o Entrecôte com jalapeños e molho bearnaise, e o showcooking de cataplanas ou caldeiradas, assim como de pizzas.

Para terminar o fim de semana, a seleção de sobremesas é vasta. Entre a panóplia de doces, chocolates e gelados artesanais do hotel, encontram-se os tradicionais Ovos Moles de Aveiro e Pão de Ló de Ovar, bem como bolo de champanhe, pavé de pêssego ou mousse de caramelo e, ainda, tábuas de queijos nacionais e compotas caseiras.

Os “Sunday Delights”, que podem ser desfrutadas no terraço e restaurante The Orangerie com música instrumental durante o jantar, podem ser marcados entre as 19h00 e as 22h00. Os jantares têm o custo de 75 euros por pessoa, com uma bebida incluída, sendo que as crianças entre os quatro e 11 anos podem usufruir de uma redução de 50%. Até aos três anos, as crianças são convidadas do hotel. As reservas para os jantares podem ser feitas através do site do The Yeatman. Os “Sunday Delights” acontecem aos domingos, até ao dia 17 de setembro, e sempre que a sala do restaurante The Orangerie não se encontra ocupada para outros eventos.