Cada uma das tendas instalada na Herdade Fonte Santa (EN 372-1, Vimieiro, Arraiolos) foi projetada para acomodar duas pessoas e estão equipadas com instalações sanitárias, duches com água aquecida e iluminação. O interior é concebido com mobiliário, desde colchões, mantas, almofadas e outros objetos, desenvolvidos pela equipa criativa da Glamping Revolution.

Durante o dia, os participantes podem visitar o olival centenário da Mainova, visitar a adega e degustar toda a gama de vinhos ou fazer um piquenique na propriedade com os produtos regionais.

Esta colaboração exclusiva esta disponível até 10 de setembro. A visita e prova de três vinhos com tábua de produtos regionais e glamping está disponível a partir dos 120 euros.

Situada na zona do Alto Alentejo, a Mainova foi criada pela mais nova de três irmãs que decidiu mudar de vida e dar continuidade ao projeto de família do seu pai. Com este projeto, Bárbara Monteiro quis homenagear a Natureza e o ecossistema do Alto Alentejo.

A Glamping Revolution é pioneira na fabricação e instalação de parques de campismo nos últimos seis anos.