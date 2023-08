Braga – Arcádia

No Nova Arcada, a mais antiga marca de chocolates do país, a Arcádia, tem gelados artesanais que, além de terem um sabor autêntico, ainda contam com um topping único: uma “língua-de-gato” de chocolate. Estes sabores podem ser encontrados no Piso 1 do centro comercial de Braga.

Porto – Goola Açaí

“Muuuuuito mais puro, muuuuito mais saboroso e muuuuito mais saudável.” É este o lema da Goola Açaí, que conta com sorvetes refrescantes com sabor a açaí. O ViaCatarina Shopping tem esta opção com açaí 100% natural, o que faz com que seja possível provar o sabor autêntico da fruta. Estes gelados estão disponíveis no Piso 1 do centro comercial, na icónica Rua de Santa Catarina.

Porto – Cremosi

O NorteShopping também não fica de fora com uma oferta exclusiva: a Cremosi, no Piso 1 do centro comercial. O rigor da confeção destes gelados e os ingredientes mais frescos e naturais garantem um sabor ímpar aos gelatos da Cremosi.

Lisboa – Häagen-Dazs

Os icónicos gelados da marca americana “Häagen-Dazs” estão no Piso 2 do Centro Colombo para dar a conhecer o seu sabor sofisticado. O novo gelado de macaron é a sensação do momento e existe em quatro sabores diferentes.

Lisboa – Amorino

O gelado italiano de excelência é o favorito do Centro Vasco da Gama, e o seu nome é “Amorino”. Dos icónicos formatos de flor nos cones, aos mais de 20 sabores que possuem, esta gelataria italiana, no Piso 0 do centro comercial, é o lugar prefeito para refrescar durante o verão.

Algarve – Abraccio

A elevação do gelado artesanal ao mais alto nível. A Abraccio está no Piso 0 do AlgarveShopping e conta com a junção dos melhores ingredientes italianos e de fruta nacional portuguesa. Ali, os gelados são preparados no momento.