O que fazemos do nosso presente e a forma como olhamos para futuro pode nascer daquilo que tecemos com as nossas memórias e com a concretização de um sonho. No concelho alentejano de Reguengos de Monsaraz, onde a planície espreita as águas de Alqueva, há uma história de empreendedorismo feita de horizontes largos, nascida da vontade de mudar e das memórias infantis de António Cuco. Corria o ano de 2014 e António Cuco procurou um novo caminho no seu percurso profissional. Fê-lo ao remontar às suas memórias de infância e ao recuperar para o seu presente odores e aromas dos seus primeiros anos. Recordou a maçã Bravo de Esmolfe que a sua bisavó lhe dava para comer na feira de Borba, e a lúcia-lima, um aroma que lhe fazia lembrar o chá que a sua avó, de São Manços, preparava à hora do lanche. A estas memórias António Cuco juntou o facto de ser um apreciador de gins e olhou para botânicos, citrinos e outros ingredientes, todos da sua terra.

Gin António Cuco. créditos: Divulgação

Pelo caminho, e com grande sede de conhecimento, António Cuco leu mais de 400 textos e artigos de jornal. Aprendeu sozinho tudo sobre os vários tipos de gin, quais os botânicos utilizados, métodos de destilação, álcool base. E desvendou segredos. Como não dispunha de um alambique, alterou uma panela de pressão para destilar o seu primeiro gin.

Deste caminho de síntese, fez-se a fórmula inicial do Sharish Gin. Volvidos dez anos, o “alquimista de sabores” e a sua equipa, olham para um portefólio com várias referências de gins e um licor (ver final do artigo), para o caminho nacional e internacional traçado pela marca premium e para os prémios já arrecadados. Uma marca distribuída pela Vinalda, a mais antiga distribuidora nacional de bebidas alcoólicas, fundada em 1947.

gin Imagem do interior da destilaria do Sharish Gin. créditos: Sharish

É na voz do próprio António Cuco, Master Distiller, que percebemos o que torna o Sharish Gin diferente: “O nosso cuidado na escolha/seleção de botânicos procurando sempre a mais alta qualidade das matérias-primas, o nosso processo de destilação e utilização de alambiques topo de gama, o cuidado de todos os nossos funcionários na forma artesanal como cada garrafa é elaborada”. Por isso e muito mais, assenta como uma luva ao Sharish Gin a frase que se tornou a sua imagem de marca: “Lentamente destilado no Alentejo”.

Como também ao Alentejo vai o Sharish Gin buscar o nome que lhe dá feição, mais concretamente à vila de Monsaraz. Utilizado durante a ocupação muçulmana, o termo árabe Sharish significa Xara ou Jara, a muito alentejana esteva (Cistus ladanifer). Desta forma, Monte Sharish significaria “monte erguido num impenetrável brenhal de estevas”, originando posteriormente Monsaraz.

Um gin comprometido com a suas origens

Gins premium que na sua natureza não negam as origens, a terra onde nascem, um Alentejo que na tranquilidade da planície esconde um tesouro de ingredientes, um entre os vários trunfos desta bebida. “Estamos localizados no coração do Alentejo, em Reguengos de Monsaraz, mesmo à beirinha do Grande Lago de Alqueva. Usamos vários ingredientes com origem local como laranjas, limões, lúcia-lima, erva-cidreira, alecrim, esteva e poejo, entre outros. Mas o que carateriza a marca é a utilização em todas as receitas de fruta de origem portuguesa”, salienta António Cuco.

A destilaria do Sharish Gin tem o primeiro, e único, Centro de Interpretação do gin da Península Ibérica. Foi incluída pela The Luxury Editor na lista das “7 Melhores Destilarias da Europa para Visitar”. As visitas decorrem todos os dias às 11h00 e às 15h30, sem marcação. O Sharish Gin organiza também passeios de buggy, com marcação. Informações no Instagram da marca.

Uma receita que o Master Distiller quis como evolutiva. Sete anos após o desenvolvimento da receita original do Sharish Gin, surgiu a ideia de criar uma versão de como seria o Sharish se o destilador António Cuco tivesse decidido criar a mesma em 2021, com todo o conhecimento sobre botânicos e destilação acumulado desde 2014. Desta forma, os botânicos originais foram, na sua essência, mantidos. No entanto, a laranja e o limão foram substituídos pela tangerina, bergamota e lima kaffir. Alguns dos aromas e sabores preferidos do destilador foram adicionados: Cidreira, cardamomo e flor de laranjeira. Daqui resultou um gin mais clássico, com maior secura e mais complexo, num mix de notas cítricas, florais e frutadas.

gin É aqui que se opera a magia. créditos: Divulgação

Apesar de ser uma destilaria situada na placidez do Alentejo, o Sharish vive de inquietude. Sem comprometer a assinatura da marca, António Cuco e a sua equipa procuram a novidade e a surpresa junto do consumidor. É disso exemplo o lançamento de edições especiais. “As nossas edições especiais são a forma de testar novos ingredientes, receitas e métodos de destilação e, ao mesmo tempo, dar um miminho aos nossos clientes que assim têm a oportunidade de beber e colecionar estas receitas”, destaca o Master Distiller, para acrescentar: “Procuramos sempre produtores nacionais de alta qualidade, por exemplo, no ano passado contactamos a organização de produtores Madre Fruta para criarmos a nossa Edição Especial Sharish Gin Manga do Algarve, que tem a particularidade de as mangas terem sido colhidas pelo produtor no momento perfeito de maturação, resultando num gin com um aroma frutado fantástico e natural”.

gin Patrícia Murteira

Prémios e a merecida festa dos dez anos

Prova maior da aceitação de uma marca pelo mercado, consumidores e profissionais do setor é o reconhecimento que chega através dos prémios. A mais recente edição do evento nacional, mas de escala internacional, Lisbon Bar Show, consagrou o Sharish Gin Distiller’s Cut (Receita do Patrão) ao conquistar o “Prémio de Produto Português do Ano 2023”. Este é o maior reconhecimento que uma marca de bebidas espirituosas pode receber em Portugal. Uma distinção escolhida e votada por profissionais do setor de Bar e Hotelaria.

Gin Imagem captada no decorrer da festa dos dez anos da marca. Uma equipa feliz. créditos: Divulgação

Motivos acrescidos para celebrar os dez anos da marca. A 6 de maio último fez-se dia de festa nas instalações da destilaria sediada em Reguengos de Monsaraz. Centenas de convidados, entre equipa, amigos, parceiros, fornecedores e clientes, juntaram-se nos “parabéns” à marca e brindaram com os gins premium que repousam a sua natureza no Alentejo e em produtos portugueses.

Gin Quando uma vitória é celebrada em equipa. créditos: Divulgação

Um futuro “vigoroso”

Uma marca inquieta é, por inerência da sua natureza, evolutiva. Sobre o futuro próximo, António Cuco salienta que “estamos a trabalhar no desenvolvimento de um novo licor, para ser lançado na primavera de 2025, com uma nova imagem e direcionado para um público mais jovem”. Em jeito de desafio, perguntamos ao empreendedor como vê a marca que fundou dentro de dez anos. A resposta nasce de imediato: “Com o mesmo vigor e sentido de responsabilidade para cumprir as expetativas dos nossos clientes e consumidores, chegando a cada vez mais pontos de venda, cimentando a posição de liderança no que diz respeito aos gins portugueses”.

Na Sharish Gin os olhos estão postos no futuro. Mas não esquecem as origens. No Centro Interpretativo do Gin lá está um artefacto que é sinónimo de empreendedorismo e começo. A panela de pressão que viu nascer o Sharish Gin original encontra-se em mostra para contar uma história.

Um mundo de gins nascidos no Alentejo

Sharish Gin Original

Destilação base de maçã bravo de Esmolfe fresca. Todos os botânicos são destilados por separado sendo posteriormente corrigido os teores alcoólicos e feito um blend com todos os destilados. Após isso é feita uma infusão pós destilação com canela e baunilha.

Notas de prova: É uma bebida suave, onde predominam os sabores cítricos –provenientes da casca de laranja -, o suave adocicado da maçã bravo de Esmolfe e da baunilha, bem como o identificável zimbro. Os toques mais subtis deste gin provêm do cravinho e da semente de coentros, sendo que, no final da degustação, o ligeiro picor da lúcia-lima se faz sentir.

Sugestão de consumo: Como aperitivo para as suas refeições.

gin original Patrícia Murteira

Sharish Distiller's Cut Gin

Os botânicos originais foram, na sua essência, mantidos. No entanto, a laranja e o limão foram substituídos pela tangerina, bergamota e lima kaffir. Alguns dos aromas e sabores preferidos do destilador foram adicionados: Cidreira, cardamomo e flor de laranjeira. O resultado foi um gin mais clássico, com maior secura e mais complexo, num mix de notas cítricas, florais e frutadas.

Notas de prova: Gin seco, com notas cítricas a lima kaffir e bergamota. Ligeiras notas florais e de perfil marcadamente clássico.

Sugestão de consumo: Excelente perfil para utilização quer como gin tónico ou em cocktails clássicos com base de gin.

Sharish Blue Magic Gin

Destilação base de morango e framboesa frescas. Um grupo de botânicos são destilados em conjunto e os restantes por separado sendo posteriormente um blend entre eles. A intensa cor azul deve-se a infusão após o blend da flor da Clitoria ternatea.

Notas de prova: Com fruta 100% portuguesa, tem notas cítricas e frutadas a morango e framboesa. Trata-se de um gin fresco e extremamente agradável.

Sugestão de consumo: Perfeito para um fim de tarde/noite em boa companhia.

blue magic Patrícia Murteira

Sharish O Poejo do Sharish Licor

O Poejo do Sharish pretende recuperar a autenticidade da licoreria Alentejana, preservando o sabor e a cor natural das plantas utilizadas. Por ser 100% natural pode apresentar variações de cor, mas sempre com o sabor do Alentejo.

Notas de prova: Deixe-se envolver pela doçura suave e pela frescura das ervas.

Sugestão de consumo: Beber bem frio ou acompanhado de uma pedra de gelo. Um ótimo digestivo.

Sharish O Poejo do Sharish Licor

