A viagem pelo Tejo da Falua começa com a visita à Vinha do Convento, onde se desenvolvem videiras entre calhau rolado, passando depois para a adega, berço para vinhos que contam a história da região. As provas comentadas dividem-se entre três vinhos (duas colheitas + um reserva, por 25 euros/pessoa), cinco vinhos (três colheitas + dois reservas, por 35 euros/pessoa) ou nove vinhos (cinco colheitas + quatro reservas, por 50 euros/pessoa), com uma duração aproximada de duas horas para um mínimo de seis pessoas.

Fundada em 1994, a Falua, na Região do Tejo, é uma empresa com mais de 25 anos de história no mercado nacional e internacional.

As reservas para o programa de vindimas podem fazer-se pelo telefone 243 594 280 ou e-mail falua@falua.pt