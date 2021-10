Antes do arranque da Quinzena Gastronómica da Aguardente DOC Lourinhã, de 6 e 13 de novembro, a Adega Cooperativa da Lourinhã estará aberta a quem quiser conhecer mais sobre o processo de produção da bebida mais célebre da região. Às 10h00 e às 15h00, será possível visitar as instalações da Adega e saber mais sobre o envelhecimento e sobre o “método tradicional” de rotulagem da Aguardente DOC Lourinhã, bem como participar numa prova comentada de duas aguardentes e num sorteio de prémios relacionados com a Quinzena. Para conhecer mais sobre o segredo daquela que é considerada uma das três melhores aguardentes do mundo, é necessária inscrição através do e-mail adega.lourinha@gmail.com

Também nos dias 6 e 13 de novembro, entre as 14h00 e as 17h30, o Posto de Turismo da Lourinhã recebe visitantes para provas de produtos Marca Lourinhã confecionados com Aguardente DOC Lourinhã, uma iniciativa com participação livre.

O dia 11 marca, também, o início da oferta gastronómica da Quinzena, que este ano reúne 19 restaurantes com propostas de entradas, pratos principais, sobremesas e uma novidade: cocktails. Todos desenvolvidos com a aclamada Aguardente DOC Lourinhã, ingrediente obrigatório numa passagem pela região.

Ainda no dia 11 de novembro, às 14h30, terá lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal da Lourinhã uma conversa aberta sobre o tema “Aguardente DOC Lourinhã: Tradição e Futuro”. O momento terá transmissão ao vivo na página de Facebook do Município e contará com um painel de especialistas.

A 10.ª edição da Quinzena Gastronómica da Aguardente DOC Lourinhã conta com a participação dos seguintes restaurantes: Alma Nova (Lourinhã), Areal Beach Bar by Chakall (Praia do Areal Sul), Barracão do Petisco (Marquiteira), Carlos dos Leitões (Nadrupe), Castelo (Lourinhã), Chico Neto (Praia de Porto Dinheiro), Mar do Norte (Praia de Porto Dinheiro), Novo Parque (Parque da Fonte Lima), O Passarinho (Moita dos Ferreiros), O Zambujo (Zambujeira), Os Severianos (Casal Novo da Amieira), Paraíso do Foz (Alto Foz), Páteo Ibérico (Lourinhã), Pizzaria da Praia (Praia da Areia Branca), Pizza & Companhia (Praia de Porto Dinheiro), Solmar & Terrace (Praia da Areia Branca), Terra à Terra (Lourinhã), Vestigium (Reguengo Pequeno) e Vista Mar by Noiva do Mar (Atalaia).