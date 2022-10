Na Gleba há um pão especial de Halloween à sua espera. E uma focaccia para provar todo o ano

Depois do pão especial de cenoura e alperce, o chef israelita Udi Barkan volta às colaborações com a Gleba, desta vez com uma receita melhorada do pão de abóbora que fez sucesso no ano passado. “Um pão muito rico, com o sabor aconchegante das especiarias e bem recheado com abóbora e coco”, explica o chef Udi Barkan. Abóbora Hokkaido, mistura de especiarias, sementes de abóbora, lima, coco e azeite, são os ingredientes.

Este pão tem o valor de 8,69€ a unidade e apenas estará disponível no dia 29 de outubro, nas lojas Gleba. Poderá ser reservado em loja ou encomendado online no dia 28 de outubro, com entregas ao domicílio no dia seguinte. Entre os dias 28 de outubro e 1 de novembro, a oferta de Halloween incluiu também umas cookies especiais de Halloween, a 1,20 € a unidade, preparadas com mix de especiarias e chocolate de leite.

créditos: Gonçalo F. Santos

A outra novidade, desta vez mais permanente, é a focaccia de azeite e alecrim. Com uma fermentação lenta superior a 24 horas, este famoso pão de origem italiana é preparado com farinha de trigo do Alentejo, azeite virgem extra Esporão e alecrim. Com cerca de 300g, a focaccia é vendida inteira, com um custa de 2,99€ a unidade. “É perfeita para ser comida sozinha ou para fazer umas incríveis sandes”, afirma Diogo Amorim, fundador e sócio da Gleba.

Além destes dois lançamentos, há mais novidades. As chouriças saloias deixam de ser um exclusivo de uma das edições especiais e passam a figurar no pão de água de chouriças saloias, a 1,20€ a unidade.

A Gleba tem atualmente oito padarias na Grande Lisboa: Alcântara, Alvalade, Avenidas Novas, Campo de Ourique, Cascais, C.C. Alegro Alfragide, Oeiras Parque Shopping e Amoreiras Shopping Center. Adicionalmente, tem ainda disponível um serviço de entregas ao domicílio todos os dias da semana nos concelhos de Lisboa, Cascais, Oeiras, Sintra, Almada, Odivelas, Loures e Amadora, com entregas grátis a partir de 24,99€. Os pedidos podem ser feitos através do site www.mygleba.com.