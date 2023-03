Exposições, conferências, refeições solidárias e concertos de Diogo Piçarra, HMB, The Black Mamba e David Carreira marcam o Foodstock, evento que aposta numa tripla dimensão, a Sustentabilidade, Solidariedade e a Inclusão.

A organização deste Foodstock, de 11 a 23 de abril em dois palcos lisboetas, a Estufa Fria e o Pavilhão Carlos Lopes, integra também a primeira Exposição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em Portugal, a Conferência “Sobre Viver” e a iniciativa gastronómica “Uma Mesa para 12 Mil”.

A participação no Foodstock poderá ser feita mediante a reserva dos ingressos desejados no site do evento. “Qualquer valor doado no sistema de reservas servirá para cobrar os custos de produção do evento e apoiar o trabalho 100% voluntário do Movimento Refood”, informa a organização.

O Movimento Refood foi criado em 2011 e reúne hoje mais de 7500 voluntários num processo diário de transformação de desperdício alimentar em refeições oferecidas à população em situação de fragilidade social e económica.