Para quem sempre quis aprender a saborear um vinho, conhecer castas, colheitas, produtores, aromas, volumes de acidez ou certificação, o Solar do Vinho do Dão, em Viseu, propõe três cursos com diferentes níveis de dificuldade. O programa com cariz pedagógico culminará num exame certificado. Sublinhe-se que a Comissão Vitivinícola Regional (CVR) do Dão foi creditada para sediar os cursos WSET (Wine & Spirit Education Trust) em parceria com a Plansel Wine School.

Os cursos serão realizados com um número mínimo de dez alunos e as inscrições fazem-se através do preenchimento de um formulário online.

Abaixo ficam informações mais detalhadas sobre cada um dos cursos:

WSET Nivel I Certificado em Vinho

19 de abril

Duração: um dia

Horário: das 9h00 às 18h00 (o exame realiza-se ao final do dia).

Preço: 275 euros

WSET Nivel II Certificado em Vinhos

20 de abril

Duração: três dias

Horário: das 9h00 às 18h00 (o exame realiza-se no terceiro dia às 16h00)

Preço: 700 euros

WSET Nível l + Nível II Certificado em Vinhos

Nível I e Nível II (19 a 22 de abril)

Duração: quatro dias

Horário: das 9h00 às 18h00 (exame realiza-se no primeiro e no quarto dia)

925 euros