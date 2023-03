Sê tu próprio, da forma que achares melhor. Este é o lema do novo espaço noturno que abriu portas na passada sexta-feira no primeiro andar do hotel Lisbon Art Stay, em Lisboa. Chama-se Fãncy Bar&Lounge e destaca-se pelo seu conceito inspirado no Ballroom Scene e de trends criadas por DragQueens.

"O Fãncy é um espaço de diversão. Para descomprimir, beber um cocktail e petiscar, num ambiente low light com luzes rosa. O pre-opening do espaço contou também com um momento de pole dance, com o intuito de quebrar tabus e abrir novos horizontes", refere Mariana Axel, gerente e responsável artística, em comunicado. Entre as 20:00 e as 23:30 será possível encontrar DJ Set, como Techno, Pop e House, e ainda um leque variado de artistas.

créditos: Francisco Gala

O menu das bebidas é composto por bebidas onde não falta criatividade na mistura e nos nomes. O “Woke Up and Choose Violet”, à base de açúcar de violeta, espumante bruto e espumante violeta, e “Peanut Butter Negroni”, feito de negroni de manteiga de amendoim, são exemplos de um cocktail e mocktail da autoria do bartender Alex Camargo. Quem quiser pestiscar pode espreitar a carta de finger food, criada pelo chefe Marcus Stool, que incluiu especialidades como Rolinho Crocante de Porco Ibérico, BAO Vegan e Salmão em Cubos.

Outra das particularidades do Fãncy Bar&Lounge são as fardas genderless e one size fits all. Para este desafio contaram com a ajuda do estilista português João Paiva que criou uma saia em tecido preto com pregas que relembram as dobras de um leque e que pode ser usada por todos os membros do staff.

A decoração ficou a cargo das designers Chiara-Livia Gerer e Ângela Gerer que apostaram num estilo eclético e 'kitsch' para este novo espaço noturno onde as cores e as texturas vivem em harmonia disruptiva. Outro elemento diferenciador é o mural criado por Bruno Marchetto que tem a imagem de um rosto sem género enfeitado com 200 leques pintados e sobrepostos entre si.

O FÃNCY, que pretende ser uma boa opção para ir relaxar no final de um dia de trabalho, está aberto de terça a domingo partir das 18:00.