Esta campanha de sensibilização impacta os visitantes do MadeiraShopping através de imagens em tamanho real de cães e gatos que vivem atualmente no Canil Vasco Gil. As fotografias são acompanhadas de um texto com a história e algumas características de cada um destes animais.

As cerca de 20 imagens dispostas no piso 0 do centro comercial retratam animais que preenchem todos os critérios para fazerem parte de uma nova família.