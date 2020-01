É sabido que com os meses de inverno se multiplicam as iniciativas, país fora, tendo como mote o fumeiro. Até 2 de fevereiro, o concelho do Barreiro também faz mostra da diversidade do fumeiro nacional, com a freguesia de Santo André a dedicar uma feira aos enchidos e presuntos.

Na Feira do Fumeiro produtores portugueses disponibilizam para venda chouriços, chouriças, farinheiras, paios, painhos, morcelas, entre dezenas de outros exemplares, oriundos de diferentes regiões nacionais. Isto numa feira instalada na Praça do Cabo das Tormentas, Polis.

O recinto conta com expositores provenientes de Seia, Sabugal, Covilhã, Évora, Estremoz, Viana do Castelo, Mirandela e Lamego. Não falta uma área de restauração, animação musical e divertimentos para os mais pequenos.