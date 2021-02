O 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, acerta este ano as agulhas no calendário com o domingo. Dia para prolongar a preguiça matinal. Para poupar a trabalhos com o pequeno-almoço, a Padaria Formosa, no Porto, propõe “miminhos” para alegrar o início de dia.

O cabaz do Dia dos Namorados, inclui dois pães de beterraba em forma de coração, dois croissants amanteigados, quatro Húngaros, dois mini Éclairs de chocolate, entre outras propostas, como compota, queijo e sumos diversos.

O cabaz proposta pela Padaria Formosa orça os 25,00 euros com entrega gratuita em casa na Foz do Douro, Nevogilde, Aldoar, Ramalde, Lordelo do Ouro, Massarelos, Cedofeita, Miragaia, Matosinhos e Leça da Palmeira.

Encomendas até 12 de fevereiro com as entregas entre 12 e 14 de fevereiro entre as o8h00 e as 15h00.