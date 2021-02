É uso dizer-se que a 14 de fevereiro o “amor está no ar”. Na realidade, também se conquista pelo estômago, como dita o adágio. Com o objetivo de facilitar o caminho até ao coração através dos apetites gulosos, o Moço dos Croissants, sugere o bolo Red Velvet (35,00 euros) e a “Box do Amor d’O Moço” (15,00 euros).

Dentro da caixa, a surpresa recai nos Mini croissants, Red Velvet, Brigadeiros e Cookies de chocolate branco, Pepitas de framboesa e Brownies de avelã e noz. Box que inclui, também, um cartão a ser personalizado por parte da cara metade que oferece.

As encomendas estão disponíveis até ao dia 13 de fevereiro, às 14h00, através do telefone 915 604 018. As entregas efetuam-se a 14 de fevereiro.

O Moço dos Croissants Rua Coelho da Rocha, nº91 A-B, Lisboa Contacto: Tel. 215 852 064; E-mail croissants@quasenacidade.pt

“Depois do prazo, as encomendas são aceites consoante disponibilidade”, informa a equipa d´O Moço dos Croissants.