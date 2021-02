“Receitas de Amor” é a iniciativa que durante o mês de fevereiro está a apresentar online receitas com a autoria de figuras públicas, em direto, nas redes sociais Facebook e Instagram. As sessões de cozinha, abertas a todos os interessados, visitam as casas de cozinheiros e cozinheiras que nos habituámos a ver noutras lides.

Quem quiser “espreitar” as primeiras receitas, encontra o radialista Fernando Alvim, empenhadíssimo na preparação de uma Carbonara e a cantora Selma Uamusse, com a sugestão do seu Caril de camarão acompanhado de arroz integral.

Um calendário de propostas com sabor a amor que incluirá, até 14 de fevereiro, Dia dos Namorados, nomes como a fadista Gisela João, a intérprete Ana Bacalhau, o músico Magazino e os cantores David Bruno e Nininho Vaz Maia.

A iniciativa é da EGEAC, entidade que gere os espaços culturais de Lisboa.