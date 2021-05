A marca vegan Beyond Meat anunciou, em fevereiro passado, o início de uma parceria estratégica global, de três anos, com a cadeia de fast-food McDonald’s. No âmbito deste consórcio, a Beyond Meat ajudará a McDonald’s a desenvolver um novo menu com opções vegetarianas, que ficará disponível na recém-anunciada nova plataforma McPlant.

"A nossa nova plataforma, McPlant, tem como objetivo oferecer mais opções aos nossos clientes quando visitam a McDonald’s. Estamos entusiasmados por trabalhar com a Beyond Meat e inovar nesta área. Entrar neste acordo estratégico é um passo importante no nosso caminho, para trazermos aos nossos clientes menus que ofereçam itens vegetarianos deliciosos e de alta qualidade", disse a Vice-Presidente Executiva e Diretora de Fornecimento da rede McDonald’s, Francesca DeBiase

McDonald’s determinado em expandir os seus menus

Em 2019, a McDonald’s começou a testar o hambúrguer P.L.T. (Plant, Lettuce, and Tomato – Planta, alface e tomate), feito em parceria com a Beyond Meat, em algumas localidades selecionadas em Ontário, Canadá. Pouco depois do final dos testes, a McDonald’s anunciou o lançamento da plataforma “McPlant” – que será utilizada para desenvolver os futuros itens vegetarianos dos menus no mundo inteiro, começando com o hambúrguer McPlant.

No início de 2021, a McDonald’s lançou o hambúrguer McPlant em localidades-teste na Suécia (Linköping e Helsingborg), até 15 de março, e em localidades selecionadas na Dinamarca, até 12 de abril, com o objetivo de alargar o hambúrguer sem carne a outros mercados da McDonald’s.

Apesar da McDonald’s ter inicialmente hesitado em confirmar que a Beyond Meat estaria por detrás do hambúrguer McPlant, este novo consórcio consolidou a Beyond Meat como fornecedor vegetariano preferido daquela cadeia de fast-food.

Sob este acordo, a Beyond Meat e a McDonald’s também irão explorar o co-desenvolvimento de outras opções sem carne, para a Plataforma McPlant, nomeadamente “frango”, “porco” e “ovo” vegetarianos.

"Estamos orgulhosos em entrar neste acordo estratégico global com a McDonald’s – um marco emocionante para a Beyond Meat – e esperamos servir a McDonald’s à medida que esta cadeia for expandindo globalmente o seu menu com opções mais abrangentes", afirmou o Fundador e CEO da Beyond Meat, Ethan Brown.

“Combinaremos o poder da abordagem rápida e implacável da Beyond Meat à inovação, com a força da marca global da McDonald’s, para apresentar novos itens vegetarianos deliciosos e que os consumidores irão adorar”, disse ainda Ethan Brown.

KFC, Pizza Hut e Pepsi também aliam-se à Beyond

Ethan Brown, fundador da Beyond Meat, anunciou a parceria com a McDonald’s durante uma teleconferência sobre os lucros da Beyond, na qual revelou ainda que a marca vegan terá assinado uma parceria semelhante com a Yum! Brands. Através deste acordo, a Beyond Meat também trabalhará com as cadeias KFC e Pizza Hut, propriedade da Yum.

Já em janeiro a Beyond Meat criou outra sociedade, a The PLANet Partnership, com a gigante de comidas e bebidas PepsiCo. Com esta nova empresa, a Beyond Meat e a Pepsi irão desenvolver, produzir e comercializar bebidas e snacks vegetarianos.

"Estes acordos são gigantescos. São os maiores acordos conjuntos que se poderiam alguma vez conseguir no nosso sector da alimentação", concluiu Ethan Brown.