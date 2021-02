Depois de anunciar em novembro a criação de um hambúrguer feito à base de plantas, em parceria com a Beyond Meat, a cadeia de fast food iniciou agora uma fase de testes ao público na Suécia e Dinamarca.

De acordo com o Bloomberg, a experiência começou em janeiro passado e deve durar até 15 de março (na Suécia), seguindo depois (12 de abril) para a Dinamarca. A aceitação do público escandinavo poderá ser determinante para o futuro do McPlant noutros mercados.

A McDonald’s iniciou os testes do produto ao lado da Beyond Meat, mas a empresa ainda não especificou quem ficará responsável pela produção da 'carne vegetal' do McPlant caso vingue no mercado sueco e dinamarquês.

O hambúrguer vegetal é feito a partir de ervilhas e proteínas do arroz, mas deverá continuar a ser grelhado na mesma chapa onde as carnes comuns são cozinhadas – o que poderá ser um problema na hora de vender o produto a um vegano.

Conforme já adiantou à imprensa sueca, o novo hambúrguer é uma opção para os flexitarianos, ou seja, pessoas que querem alternar o consumo entre carne e vegetais.

O anúncio do lançamento da linha McPlant foi muito bem recebido na comunidade vegana, que esperavam por um hambúrguer livre de ingredientes de origem animal, mas acabou por ser uma desilusão. No site da McDonald's (Suécia) é possível verificar que, apesar da maionese não conter ovo, o queijo é de vaca.

Em Portugal, a cadeia já tem um hambúrguer vegetariano, o Mc Veggie. Para torná-lo numa versão vegana basta pedir sem molho (maionese com ovo), tendo de enfrentar o dilema de ser cozinhado na mesma grelha do que os produtos de carne.

A gigante norte-americana está a seguir a tendência do mercado fast food para a disponibilização de produtos vegetarianos/veganos, que foi popularizada pelo Burger King e seu Whopper Vegetal em 2019.

Desde então, mais empresas aderiram, incluindo o KFC e a Pizza Hut, o que por sua vez aumentou a pressão sobre o McDonald’s para se aventurar no segmento.