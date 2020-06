Antes de se tornar um fenómeno global no que toca aos apetites culinários, a pizza conta-nos uma história de afirmação da identidade de um jovem Estado, a Itália, nascido no século XIX, após séculos de atribulações entre outros pequenos estados no seio da Península Itália. Corria o ano de 1889 e a jovem rainha Margarida de Saboia (Margherita di Savoia), monarca consorte, viajava pelo recente Reino de Itália. Um périplo a par com o seu marido, o Rei Humberto I. Uma viagem que significava muito para a soberania do novo país, nascido em 1870.

Margarida, jovem e diplomática, conquistava a população por onde passava o casal real. Humberto, por seu turno, não caia nos amores dos que se opunham à unificação italiana. De tal forma que, Humberto I seria alvo de uma tentativa de assassinato nesta sua viagem de 1889. Regicídio que se concretizaria mais tarde, em 1900.

Por agora, Margarida de Saboia e Humberto I visitavam Nápoles, há muito berço de pizzas. Estas, comuns entre os trabalhadores rurais que as consumiam, nos campos, num formato bem diferente do que lhe conhecemos hoje. Era conhecida como Picea, um disco de massa assada, coberta com ingredientes baratos, como toucinho, peixe frito e queijos.

Pizzas que também conheciam as mesas da restauração da cidade do sul de Itália. Uma dessas casas, na época já com estória, era a do pizzaiolo Raffaele Esposito, proprietário da Pizzeria di Pietro.