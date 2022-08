Se há uns anos estranharíamos uma mesa posta com hambúrgueres de beterraba, hoje, a estranheza dissipou-se. Os produtos alimentares à base de plantas entraram no nosso léxico gastronómico e assumem protagonismo crescente nas rotinas culinárias. Entre as marcas plant-based estrangeiras a entrarem no mercado nacional está a Gosh!, britânica de produtos feitos com ingredientes 100% naturais à base de plantas. A marca estreia-se em Portugal, num exclusivo das lojas Continente de todo o país, com oito referências (cinco refrigeradas e três congeladas).

Hambúrgueres de beterraba, Falafel de batata-doce e Veggie bites (mini salsichas) são algumas das variedades Gosh!, com o preço de venda de 3,99 euros. “Os produtos destacam-se por serem ricos em fibras, fonte de proteína e pelo baixo teor de gordura saturada”, informa o Continente em comunicado, acrescentando que a embalagem é “100% reciclável”.

Em Portugal, “segundo o estudo ‘The Green Revolution 2021 Portugal’, da consultora Lantern, a adesão à ‘dieta veggie’ - que inclui flexitarianos, vegetarianos e vegans - tem registado uma evolução crescente no país. Em 2021 havia mais de um milhão de veggies no país (mais 34% que em 2019), e 12% da população adulta portuguesa é veggie”, adianta o Continente.

A gama Gosh! Inclui, nos refrigerados, Falafel clássico, Falafel de batata-doce, Falafel de beterraba, Hambúrguer de beterraba, Hambúrguer marroquino. Na gama congelada, refira-se as Veggie bites (mini salsichas), Falafel de milho doce & quinoa e Falafel clássico. As embalagens variam entre os 200 e os 400 g.