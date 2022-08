Com confeção sob a responsabilidade da chef ucraniana Yullia Seraia, que atualmente integra a equipa do Cascais Food Lab, no jantar solidário serão servidos pratos representativos da cultura e tradição do país de onde é natural.

“Neste jantar, 80% das receitas reverterão para a compra de bens alimentares, que serão doados ao Supermercado Social, em Carrascal de Alvide. Este é um espaço disponível para todos os ucranianos detentores do novo cartão ‘supermercado social’, atribuído após avaliação das necessidades do agregado familiar”, informa em comunicado a organização da iniciativa.

O jantar orça os 50 euros por pessoa, valor que inclui um exemplar do livro infantil bilingue – português/ucraniano – "O camião das histórias", de Rosário Alçada Araújo (textos) e Patrícia Furtado (ilustrações). O Cascais Food Lab localiza-se no Mercado da Vila, em Cascais.

Informações e reservas através do e-mail info@cascaisfoodlab.pt