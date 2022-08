Todos os dias, A Padaria Portuguesa “separa cerca de 300 quilos de borras que são posteriormente doados à Quinta das Mélias. A produção de agricultura biológica certificada, em Alcochete, foi fundada pelo Sr. Joaquim Alves em 2010 e é o berço destas meloas”, lemos em comunicado.

Mas a história não acaba aqui: “a cada semana, a Quinta das Mélias fornece entre 300 a 400 quilos de meloas que, já nas cozinhas d’A Padaria, são cortadas em pedaços e colocadas em copos (2,20 euros/200 g)”, sublinha a referida nota de imprensa.

O produto que está disponível desde o início de agosto junta-se à compota de laranja feita a partir de cascas reaproveitadas dos sumos.

Além da economia circular e dos produtos de época, A Padaria Portuguesa mantém a sua aposta em parcerias nacionais. É disso exemplo a nova Koji kombucha Bica (2,80 euros) de sabor a café e laranja, desenvolvida com grãos do café orgânico d’A Padaria Portuguesa e com cascas de laranja provenientes dos sumos vendidos em loja.