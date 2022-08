Depois de apresentar o seu “Pool Brunch”, o Sheraton Cascais Resort desenvolveu um conceito diferente a pensar nos adultos. O “Pool&Tapas” é a novidade do resort, situado junto à Quinta da Marinha e está agora disponível todas as quartas e sexta-feiras, entre as 12h30 e as 15h30.

Desta forma, os clientes e hóspedes têm a possibilidade de usufruir de uma refeição ao ar livre, no restaurante Glass Terrace, e dar um mergulho na piscina durante a hora de almoço. O Pool&Tapas inclui um menu especial com cinco tapas acompanhado por vinho, sumo ou água.

O menu apresenta Ostras com sumo de lima e Tabasco (à parte), Camarão panado, taco de corvina com malagueta e coentros, Mini tártaro de salmão e abacate e Asinhas de frango com molho barbecue e raspas de lima. Para sobremesa, sugere-se Ananás grelhado com lima (sorbet de limão, calda de coco e raspas de lima).

O programa “Pool&Tapas” tem o custo de 49 euros por pessoa e o preço inclui o acesso à piscina depois da refeição. As reservas podem ser feitas através do site, do e-mail concierge@sheratoncascais.com e do telefone 214 829 100.