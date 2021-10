Cabriz, a marca de vinhos do Dão mais vendida em todo o mundo, associa-se ao Clube Desportivo de Tondela em mais uma iniciativa solidária, desta vez para sensibilização para a prevenção do cancro da mama, no âmbito do “Outubro Rosa”, o mês dedicado a esse tema.

Com esse objetivo, a marca Cabriz acaba de oferecer 600 garrafas de espumante C de Cabriz Rosé, que, em conjunto com um cachecol cor-de-rosa do clube, integram um pack cuja venda reverte para a campanha solidária “Somos Todos Tondela”.

A marca Cabriz é patrocinadora oficial do futebol do CD Tondela e tem participado em várias iniciativas de cariz solidário com a equipa deste clube que no passado sábado, 23 de outubro, jogou contra o Futebol Clube do Porto envergando uma t-shirt cor-de-rosa, como forma de sensibilização para a prevenção do cancro da mama.

“É com muito gosto que apoiamos o Tondela nesta sua ação de sensibilização e na sua campanha solidária, com o nosso espumante rosé “C de Cabriz”, um vinho perfeito para celebrar a vida e as suas conquistas”, afirma Rui Correia diretor de marketing de Cabriz.