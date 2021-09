Marca de café italiana aposta em celebridade internacional. Brad Pitt é o novo embaixador global da De'Longhi

Foi Fabrizio Campanella, diretor de marketing da De'Longhi desde 2018, a desvendar o maior segredo que a empresa italiana fundada em Treviso em 1902 procurava esconder a todo o custo. "O café é uma tradição italiana mas, hoje em dia, é uma paixão global. Atualmente, cerca de 95% das nossas vendas são para fora de Itália, daí fazer todo o sentido desenvolvermos uma campanha global com uma figura internacional como o Brad Pitt", anunciou, esta tarde, o executivo, nascido em Bari, em Apúlia, em 1971.

O ator e produtor norte-americano de 57 anos é a estrela do novo anúncio publicitário, que conta com uma curta-metragem, assinada por Damien Chazelle, realizador do filme "La la land". O vídeo começa a ser exibido na televisão portuguesa a partir de 23 de setembro. Seis dias depois, a 29, arranca a campanha de mupis, em várias cidades do país, com Lisboa e Porto a receberem as duas apresentações mais exuberantes. Até ao fim do ano, a marca dinamiza ainda ações nos meios digitais e nas redes sociais.

"Perfetto, do grão à chávena" é o nome nacional da campanha promocional da De'Longhi, marca que é líder mundial na venda de máquinas de café para uso doméstico, protagonizada por Brad Pitt. "É uma parceria muito importante para nós e representa um passo em frente na nossa estratégia de crescimento global", assume Fabrizio Campanella. Com a aposta, a companhia pretende aumentar as vendas, aproveitando a atual tendência de crescimento das máquinas de café automáticas em todo o mundo.

A crescer em Portugal há seis anos, a empresa vende mais de 21.000 equipamentos e fatura mais de oito milhões de euros por ano. No final de 2022, podem ser 16 milhões. "A intenção é duplicar as vendas e, com esta aposta, essa possibilidade é efetiva", refere fonte da De'Longhi. "A nossa receita para o sucesso é simples e assenta em três pilares. Inovação, qualidade e paixão, a paixão que pomos nos nossos produtos", assegura Fabrizio Campanella. O café representa hoje 50% da faturação total da empresa.